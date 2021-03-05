В Москве запущена первая в России сеть 5G

В Москве запущена первая в России сеть 5G. Воспользоваться ей в 14 локациях столицы могут клиенты МТС, устройства которых поддерживают соответствующий стандарт. В рамках пилотного запуска им предоставили возможность бесплатно пользоваться безлимитным интернетом со скоростью до 1,5 Гбит/cек, передает РБК.

В основном в списке территорий, которые покрыла сеть, самые популярные у москвичей и гостей столицы места: Никольский пассаж, Ветошный переулок; Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин; Никольская, отель "St. Regis Москва Никольская"; Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств "Музеон", Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные; Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ "Москва-Сити", набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста "Багратион"; Университетская площадь у здания МГУ; Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Ходынский бульвар, парк "Ходынское поле"; Развлекательный центр "Остров мечты"; Главная аллея и каток ВДНХ; Инновационный центр "Сколково" в районе ул. Малевича.

В копании сообщили, что пока абоненты не смогут самостоятельно или автоматически подключиться к сети – пока их будет выбирать оператор на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к вышеназванным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции "Доступ к 5G".

В начале 2021 года эксперты оценивали создание в России сетей мобильной связи пятого в сумму 1-1,2 трлн руб. Начало активного внедрения технологии ожидается не раньше 2004 года.

Ранее сообщалось, что у российских операторов возникнут проблемы с тем, чтобы добиться выделения частот под сеть. Так, операторы могут в ближайшем будущем не рассчитывать на получение самого желанного диапазона частот под 5G – 3,4-3,8 ГГц, сообщил в сентябре прошлого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц, называемый еще "золотым" (он идеально подходит под стандарт 5G, под него производится оборудование и смартфоны), используют в России силовые структуры и спецсвязь. Эксперты и операторы отмечают, что работа в более высоком диапазоне будет гораздо дороже, сложнее и не позволит реализовать весь потенциал технологии, в частности, не сможет обеспечить максимальные скорости доступа в сеть.