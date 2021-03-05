В Екатеринбурге в день смерти Сталина нашли его давно потерянный барельеф

В 68-ю годовщину смерти советского руководителя Иосифа Сталина в Екатеринбурге случилось удивительное - найден давно утраченный барельеф генералиссимуса, который размещался на здании Окружного дома офицеров. Об этом Накануне.RU рассказал свердловский координатор движения Захара Прилепина "За правду" Алексей Новосёлов.

Выяснилось, что барельеф вождя лежит в хранилище музея на улице Первомайской. Историческое изваяние полностью запечатано и запаковано. Железобетонный монумент требует реконструкции.

"К майским праздникам сделаем экспозицию. Там барельеф будет выставлен и почищен. Сложность в том, что хотя здание было внесено в список памятников архитектуры в 60-е годы, но к тому времени барельеф был уже демонтирован", - рассказал Новосёлов.

Барельеф Сталина пропал из экспозиции Дома офицеров во время советской "оттепели". Движение "За правду" активно выступало за восстановление барельефа Сталина. Активисты обращались к министру обороны России Сергею Шойгу и в поддержку инициативы создали световую голограмму с изображением вождя в годовщину его рождения 21 декабря. В военном ведомстве позже ответили, что барельеф был убран незаконно.