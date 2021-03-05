Федеральные телеканалы опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка"

Представители ведущих федеральных телеканалов опровергли участие в их ток-шоу Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк".

"У нас нет планов съемки программы с таким героем", - сказал РИА Новости ведущий "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов.

"У меня с ним никаких материалов не было", - заявила Ксения Собчак, ведущая на Первом канале шоу "Док-ток".

В пресс-службе ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", Россия К") и НТВ также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов компании, подобные съемки не планируются.

Как сообщалось, несмотря на судебное предписание, освободившийся из тюрьмы Мохов не появился дома, хотя должен был приехать туда в четверг, 4 марта.

Российские СМИ предположили, что отбывший 17 лет в колонии насильник отправился в Москву – на съемки в ток-шоу. При этом после освобождения он не должен появляться в местах скопления людей в течение шести ближайших лет.

Ситуацию эмоционально прокомментировал на своей странице в Facebook сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин. "Скопинский маньяк Мохов поехал в Москву на ток-шоу. Миллиона три ему, пожалуй, заплатили. Это что означает? Что миллионы людей его увидят. Тысячи зрителей о чем-то смутном задумаются. А отдельные единицы решат: "...а чего такого? Интересно мужик придумал. Две бабы, подвал и никаких проблем, надо попробовать?" - предполагает Прилепин.