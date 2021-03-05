Прокуратура проверит соблюдение требований охраны труда на заводе в Златоусте, где взорвался газовый баллон

Прокуратурой организована проверка по факту взрыва на заводе в Златоусте, в результате которого погиб рабочий.

Напомним, взрыв в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" произошел сегодня утром. При разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате инцидента погиб рабочий, его напарник с травмами доставлен в больницу.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии. Кроме того, будет проверено исполнение законодательства о защите прав двоих несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Погибший мужчина – отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Четверо из их – взрослые, двое – несовершеннолетние 16 и 13 лет. По поручению губернатора Алексея Текслера семье будет оказана помощь.