05 Марта 2021
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит соблюдение требований охраны труда на заводе в Златоусте, где взорвался газовый баллон

Прокуратурой организована проверка по факту взрыва на заводе в Златоусте, в результате которого погиб рабочий.

Напомним, взрыв в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" произошел сегодня утром. При разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате инцидента погиб рабочий, его напарник с травмами доставлен в больницу.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований охраны труда на предприятии. Кроме того, будет проверено исполнение законодательства о защите прав двоих несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Погибший мужчина – отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Четверо из их – взрослые, двое – несовершеннолетние 16 и 13 лет. По поручению губернатора Алексея Текслера семье будет оказана помощь.

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Прокуратура проверит соблюдение требований охраны труда на заводе в Златоусте, где взорвался газовый баллон

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Теги: взрыв, завод, газовое оборудование, рабочий, проверка, прокуратура,



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