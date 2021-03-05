Москва готовит реакцию на новые возможные санкции со стороны Вашингтона и Лондона

В Кремле не исключают, что США введут в отношении России новые санкции. "Мы понимаем, что исходя из задействованного механизма в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В администрации Путина надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ. Впрочем, Москва все же "прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса", передает РБК.

Песков отметил, что готовиться к новым санкциям нужно и учитывая тот факт, что у России и США разные позиции по химическому оружию. "Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила", — сказал он.

По данным агентства Bloomberg, США и Великобритания ведут консультации по поводу новых ограничений: от санкций в отношении российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны. При этом Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия, побуждая ее оказывать давление на российские власти. Также Великобритания в ближайшие недели собирается обсудить вопрос возможных санкций с Францией и Германией.