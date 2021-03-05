Телетрапы в пермском аэропорту "Большое Савино" временно приостанавливают работу

Телетрапы в пермском аэропорту "Большое Савино" временно приостанавливают работу с 15 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

В марте в воздушной гавани возобновляются работы по реконструкции инфраструктуры аэропорта - перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки. С этого времени и до завершения всех работ временно приостанавливается функционирование телетрапов. Завершить работы планируется за четыре месяца.

Напомним, 14 января Росавиация дала разрешение на временную эксплуатацию реконструированной инфраструктуры. Тогда же были запущены в работу телетрапы.



