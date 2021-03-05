11 марта часть россиян может лишиться домашнего интернета

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России).

11 марта в России закончится действие 10-летних разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг фиксированного беспроводного доступа в Интернет, рассказали РБК несколько участников рынка.

Один из них сообщил, что этот вопрос должен был обсуждаться на первом заседании ГКРЧ в этом году, но оно до сих пор не состоялось.

Последние несколько лет операторы просили выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G. Однако против выступали силовые ведомства и Роскосмос, аргументировав тем, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем.

"Ведомости" сообщали, что сопротивление созданию полноценной сети 5G в "золотом диапазоне" идет на самом высоком уровне – отказывает операторам Совбез РФ, его решения поддерживает президент.

Вместо желанных частот операторам предлагают другой диапазон, но он малопригоден для 5G: оборудование "заточено" не под него, качество связи в нем хуже и стоить будет дороже, причем настолько, что развертывание сетей может стать невыгодным.