Южноуральцам предлагают записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг

В Челябинской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно в поликлинике, на портале "Госуслуги" или по телефону. В настоящий момент вакцину от COVID-19 уже поставили более 87,5 тысяч южноуральцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Алексей Текслер ранее отмечал, что вакцинация от коронавируса и создание широкой доступности вакцины – это основной приоритет, на котором власти сосредоточили усилия. Он поручил главам муниципалитета постоянно заниматься этим вопросом.

"В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции. Сейчас основная наша задача с вами – закрепить этот тренд, в первую очередь благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно" – подчеркнул он.

Сегодня стало известно, что Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции для лиц старшего возраста еще на две недели. Власти надеются, что это последнее продление режима самоизоляции и просят жителей пройти вакцинацию.

"Грядущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить свою трудовую деятельность", - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

В настоящий момент в регион уже поступило 115 тыс. 992 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Открыто 112 прививочных пункта. Вакцинировалось первым компонентом 87 тыс. 534 человека, из которых 39 тыс. 286 человек уже поставили второй компонент вакцины.

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, на портале "Госуслуги" или по телефону 8 (351) 240-13-13. Самый удобный способ через портал "Госуслуг" – для этого не нужно идти в медицинскую организацию и стоять в очереди.

"В настоящее время запись на портале Госуслуг - это одно из противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Южноуральцы в режиме онлайн могут записаться на прививку в любое удобное время. Далее они приходят в медицинскую организацию для вакцинирования первым, а потом и вторым компонентом. Регистрация через интернет, безусловно, намного проще. Не выходя из дома, дистанционно, можно подать заявку и позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - считает министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

По словам министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова, свыше 3 млн южноуральцев зарегистрированы на портале "Госуслуги". Они могут сами записаться на вакцинацию, а также записать своих близких.

"Чтобы записаться на вакцинацию, не нужно быть продвинутым пользователем, достаточно иметь учетную запись", - подчеркнул он.

Чтобы записаться, нужно войти в свой личный кабинет и на главной странице нажать на баннер "Запись на вакцинацию от COVID-19". После этого открывается форма предоставления услуги. Для записи потребуется ФИО, дата рождения, СНИЛС, телефон и номер полиса. Нужно выбрать пункт вакцинации, к которому вы прикреплены, и услугу – кабинет для записи на вакцинацию. Тем, кто впервые будет ставить прививку, необходимо выбрать первый этап. А после этого необходимо выбрать удобную дату и время.

"Вполне возможно, что в той поликлинике, к которой вы прикреплены, не будет свободных слотов, потому что там нет вакцины. На сайте предусмотрена такая ситуация, и вы можете записаться в лист ожидания. Это специальная форма, по которой мы понимаем, что вы изъявили желание вакцинироваться. Как только появляется вакцина, мы осуществляем обратный звонок и предлагаем удобную дату для записи. Вы идете и ставите прививку", - рассказал Игорь Фетисов.

При этом стоит учитывать, что есть противопоказания для прививки от коронавируса. По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольги Агеевой, они подразделяются на временные и постоянные.

"Временные обязательно будут выявляться в ходе осмотра и опроса пациента перед вакцинацией – имеется ввиду контакт в последние две недели с пациентов с коронавирусной инфекцией или проявление вирусной инфекции, такие как насморк, повышение температуры, аллергические реакции, декомпенсированные состояния хронических заболеваний", - рассказала она.

К постоянным противопоказаниям относится возраст до 18 лет и беременность. Индивидуально решается вопрос с врачом при наличии аллергологического анамнеза, декомпенсированных состоянии, онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Не нужно ставить вакцину и южноуральцам, которые переболели коронавирусом за последние шесть месяцев. У них есть еще естественный иммунитет, которых их защищает.

После прививки южноуральцам не рекомендуют в течение нескольких дней перегружать организм физнагрузками, ходить в бани и сауны, употреблять алкоголь.

"После установки и первого, и второго компонента перед организмом вакцинированного человека стоит задача мобилизоваться и выработать иммунитет, поэтому мы просим дополнительно не напрягать иммунитет, мы просим поберечь себя в эти дни, чтобы организм был сосредоточен на главной задаче по выработке антител", - говорит Ольга Агеева.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Колчинская рассказала, что в первые дни после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты — это признак формирования иммунитета. Могут появляться признаки легкого ОРВИ, болезненность или припухлость в месте инъекций, недомогание, иногда бывает срыв стула. При повышении температуры необходимо принять жаропонижающие препараты.

"Это говорит о том, что у вас начинает вырабатываться иммунитет, страшного в этом ничего нет. Если реакция будет более тяжелая и вы сомневаетесь, что сами справитесь, то нужно обращаться к врачу", - отметила она.

Даже после прививки от коронавируса южноуральцев просят соблюдать масочный режим.

"Ни одна вакцина в мире ни от одного заболевания не обладает 100% эффективностью. Поэтому никто не отменяет и не ослабляет противоэпидемические мероприятия. Вы защищаете не только себя, но и тех, кто находится рядом с вами – ваших близких и родных. Мы призываем соблюдать все противоэпидемические рекомендации", - добавила Ольга Агеева.