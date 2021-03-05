Свердловские полицейские устроили сюрприз пришедшим к ним женщинам

В рамках всероссийской акции МВД "8 Марта - в каждый дом" сотрудники полиции из подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области преподнесли сюрприз жительницам Екатеринбурга, обратившимся для обмена паспорта или за другими госуслугами.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка полиции Валерий Горелых, каждой женщине леди в погонах вручали, кроме документов, яркие весенние тюльпаны. По его сведениям, представительниц прекрасного пола, пришедших в здание МВД по улице Крестинского, 61, ожидало максимально быстрое обслуживание, торжественное вручение документов и специальных памяток, как не стать жертвой мошенников, а также цветы с поздравительными открытками.

Посетительниц встречала лично заместитель начальника УВМ, подполковник полиции Татьяна Сандрацкая. Вместе с ней теплые праздничные пожелания и поздравления дарила майор полиции Яна Богомаз. Женщины были приятно удивлены такому вниманию со стороны полицейских, что было видно по их доброжелательным улыбкам.

Блюстители миграционного законодательства также напомнили гостям о преимуществах обращения через портал Госуслуг и подчеркнули, что этот сервис существенно помогает экономить время и деньги.

"Такие знаки внимания, как цветы, забота, оперативность в работе и внимательное отношение к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - один из приоритетов в работе подразделения по вопросам миграции ГУ МВД области. Полковник полиции Ольга Петрова, возглавляющая вот уже несколько лет УВМ, всегда требует от личного состава, чтобы к посетителям относились также качественно и с воодушевлением и в рамках повседневной деятельности, а не только накануне Международного женского дня", - отметил полковник Горелых.