Власти Крыма заявили, что "благоустройство" Форосского парка консультирует Никитский ботанический сад

Правительство Крыма опубликовало в соцсетях очередной комментарий по поводу застройки Форосского парка. В руководстве республики ее называют "благоустройством".

"Вместе со строительством детско-молодежного оздоровительного комплекса застройщик берет на себя обязательства по благоустройству парка: установят новые скамейки, освещение, дорожки для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще, малые архитектурные формы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице правительства Крыма во "ВКонтакте".

Там же отмечается, что застройщик будет высаживать в компенсацию каждого удаленного дерева три новых. Принять участие в высадке сможет каждый желающий, заявили в правительстве региона.

"Все работы проходят в соответствии с разрешением Минприроды Крыма и с консультацией специалистов Никитского ботанического сада", - добавили в правительстве и напомнили, что ограничению по входу в парк отменены.

Тем временем, глава республики Сергей Аксенов заявил о переносе встречи с жителями поселка Форос, которые настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна. "Прошу прощения за вынужденный перенос встречи, диалог с общественностью будет продолжен", - написал уже на своей личной странице глава Крыма. Он добавил, что встреча должна была состояться 5 марта, но переносится на 9-е из-за "проведения важного мероприятия федерального значения", в котором Аксенову надо поучаствовать.