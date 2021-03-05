Власти Крыма заявили, что "благоустройство" Форосского парка консультирует Никитский ботанический сад

05 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Крым
обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка (2021) | Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

Власти Крыма заявили, что "благоустройство" Форосского парка консультирует Никитский ботанический сад

Правительство Крыма опубликовало в соцсетях очередной комментарий по поводу застройки Форосского парка. В руководстве республики ее называют "благоустройством".
Читайте также:

"Вместе со строительством детско-молодежного оздоровительного комплекса застройщик берет на себя обязательства по благоустройству парка: установят новые скамейки, освещение, дорожки для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще, малые архитектурные формы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице правительства Крыма во "ВКонтакте".

Там же отмечается, что застройщик будет высаживать в компенсацию каждого удаленного дерева три новых. Принять участие в высадке сможет каждый желающий, заявили в правительстве региона.

"Все работы проходят в соответствии с разрешением Минприроды Крыма и с консультацией специалистов Никитского ботанического сада", - добавили в правительстве и напомнили, что ограничению по входу в парк отменены.

Тем временем, глава республики Сергей Аксенов заявил о переносе встречи с жителями поселка Форос, которые настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна. "Прошу прощения за вынужденный перенос встречи, диалог с общественностью будет продолжен", - написал уже на своей личной странице глава Крыма. Он добавил, что встреча должна была состояться 5 марта, но переносится на 9-е из-за "проведения важного мероприятия федерального значения", в котором Аксенову надо поучаствовать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Крыма заявили, что "благоустройство" Форосского парка консультирует Никитский ботанический сад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: форосский парк, сергей аксенов, вырубка, застройка, никитский ботанический сад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2021 02:01 Мск Глава Крыма назвал законной стройку в Форосском парке
Ранее 02.03.2021 13:19 Мск В Кремле "зададут вопросы" руководству Крыма о вырубках в парке Форос
Ранее 02.03.2021 00:02 Мск В Крыму вырубают Форосский парк: жители просят помощи у Путина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети