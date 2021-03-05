05 Марта 2021
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Экономика Челябинская область В России
ЧТПЗ (2021) | Фото: Накануне.RU

Второй пошел? СМИ сообщают о намерении ЧТПЗ продать нефтесервисный бизнес группы

Нефтесервисный дивизион "Группы ЧТПЗ" может быть продан в ближайшее время, решение принято на собрании акционеров недавно, утверждают в "Коммерсанте".

При этом, по традиции, в самой "Группе ЧТПЗ" никак не комментируют новости про структуру и возможные изменения в бизнес-процессах, а СМИ пользуются "источниками, заслуживающими доверия".

По данным издания, речь идет о продаже 100% пакета АО "Римера", в которой сегодня сосредоточен весь бизнес по продаже и обслуживанию погружного оборудования для нефтедобычи (включая, например, насосное оборудование). Оборудование производится на мощностях ЧТПЗ и Ижевского завода нефтяного машиностроения – "Ижнефтемаш". Собственником последнего выступает в свою очередь "Римера" и ЧТПЗ.

Подсчитано, что на данный момент "Римера" занимает до 15% рынка обслуживания установок электроцентробежных насосов в России, среди возможных покупателей называют либо "Газпромбанк", либо крупную вертикально-ориентированную компанию, скажем, "Роснефть".

В начале недели Накануне.RU рассказывало о готовящейся сделке между владельцами "Трубной металлургической компании" (ТМК) и ЧТПЗ, владелец последнего Андрей Комаров вроде бы был готов расстаться с челябинским активомю Наблюдатели отмечают, что в таком случае продажа нефтесервисного дивизиона ЧТПЗ "Римера" на сторону выглядит вполне логичной. Подобное подразделение давно и успешно создано и работает в ТМК, поэтому может и вызывать интереса у покупателей бизнеса ЧТПЗ.

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Второй пошел? СМИ сообщают о намерении ЧТПЗ продать нефтесервисный бизнес группы

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Теги: Андрей Комаров, Группа ЧТПЗ, Римера, ТМК



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