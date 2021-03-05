05 Марта 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Компания "Сатурн-Р" подала встречный иск к администрации Перми по школе в Красных казармах

Компания "Сатурн-Р" подала встречный иск к администрации Перми из-за разбирательств по обеспечительным мерам, наложенным на здание школы и детского сада в ЖК "Арсенал". Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Содержание иска пока неизвестно.

Напомним, в 2018 году между администрацией Перми, правительством Пермского края и "Сатурн-Р" было подписано трехстороннее соглашение. По нему власти должны были помочь застройщику в согласовании необходимых для застройки Красных казарм предельных параметров строительства. А застройщик обязался возвести и передать городу соцобъекты.

В 2020 году "Сатурн-Р" в одностороннем порядке расторг договор, апеллируя к отсутствию поддержки со стороны властей в процессе согласования IV очереди ЖК "Арсенал" и отказался передавать городу построенную школу. Сейчас ведутся судебные процессы.

По данным Properm.ru, в здании, где должен находиться детский сад, фактически находятся офисные помещения. Застройщика попросили предоставить документы, которые бы указывали когда и кем были внесены изменения.

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Компания "Сатурн-Р" подала встречный иск к администрации Перми по школе в Красных казармах

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Теги: Сатурн-Р, иск, школа, Красные казармы



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