Компания "Сатурн-Р" подала встречный иск к администрации Перми по школе в Красных казармах

Компания "Сатурн-Р" подала встречный иск к администрации Перми из-за разбирательств по обеспечительным мерам, наложенным на здание школы и детского сада в ЖК "Арсенал". Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Содержание иска пока неизвестно.

Напомним, в 2018 году между администрацией Перми, правительством Пермского края и "Сатурн-Р" было подписано трехстороннее соглашение. По нему власти должны были помочь застройщику в согласовании необходимых для застройки Красных казарм предельных параметров строительства. А застройщик обязался возвести и передать городу соцобъекты.

В 2020 году "Сатурн-Р" в одностороннем порядке расторг договор, апеллируя к отсутствию поддержки со стороны властей в процессе согласования IV очереди ЖК "Арсенал" и отказался передавать городу построенную школу. Сейчас ведутся судебные процессы.

По данным Properm.ru, в здании, где должен находиться детский сад, фактически находятся офисные помещения. Застройщика попросили предоставить документы, которые бы указывали когда и кем были внесены изменения.