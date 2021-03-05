"ЭпиВакКорону" разрешили для вакцинации людей старше 60 лет

Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона".

Пресс-служба ведомства сообщила, что вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов.

Ранее препарат, разработанный российским предприятием "Вектор", рекомендовался для вакцинации взрослых от 18 до 60 лет.

Как сообщалось, "ЭпиВакКорона" эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций COVID-19. "Вектор" постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины.