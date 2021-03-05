На Кипр, который так и не открылся 1 марта, только из Москвы продали полторы тысячи билетов

05 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Кипр, море, туризм (2017) | Фото: http://www.global-tur.com/

На Кипр, который так и не открылся 1 марта, только из Москвы продали полторы тысячи билетов

Неопределенность, которая царит на туристическом рынке по заграничным направлениям, прекрасно иллюстрирует ситуация с Кипром, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"На Кипр было продано более 1,5 тыс. билетов (только из Москвы), а решение об открытии страны с 1 марта было отменено. Мы ждем этого направления. На Кипр россияне могут оформить электронную визу, это очень удобно. Пока дата открытия перенесена 1 апреля. Из 8 городов были запланированы чартерные рейсы", - отметил эксперт во время онлайн-брифинга.

По мнению Игнатьева, 2021-й год для россиян снова будет годом внутреннего туризма, что бы ни говорили чиновники о времени окончания пандемии.

Но при этом могут немного измениться тренды. Например, усталость граждан от пандемии и нахождения на одном месте подстегнет культурно-познавательный туризм. Многие не поедут на тесные пляжи Сочи и Крыма, а устремятся в большие города, где есть музеи, интересные достопримечательности и развита культура гостеприимства. "Хорошая новость заключается в том, что этому тренду будет способствовать ценовая политика в гостиницах крупных городов. Скорее всего, цены на размещение в этом году не изменятся относительно прошлого года", - говорит эксперт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Кипр, который так и не открылся 1 марта, только из Москвы продали полторы тысячи билетов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кипр, внутренний туризм, туристический сезон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Огромный провод автомобильный , спешите купить.