На Кипр, который так и не открылся 1 марта, только из Москвы продали полторы тысячи билетов

Неопределенность, которая царит на туристическом рынке по заграничным направлениям, прекрасно иллюстрирует ситуация с Кипром, считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"На Кипр было продано более 1,5 тыс. билетов (только из Москвы), а решение об открытии страны с 1 марта было отменено. Мы ждем этого направления. На Кипр россияне могут оформить электронную визу, это очень удобно. Пока дата открытия перенесена 1 апреля. Из 8 городов были запланированы чартерные рейсы", - отметил эксперт во время онлайн-брифинга.

По мнению Игнатьева, 2021-й год для россиян снова будет годом внутреннего туризма, что бы ни говорили чиновники о времени окончания пандемии.

Но при этом могут немного измениться тренды. Например, усталость граждан от пандемии и нахождения на одном месте подстегнет культурно-познавательный туризм. Многие не поедут на тесные пляжи Сочи и Крыма, а устремятся в большие города, где есть музеи, интересные достопримечательности и развита культура гостеприимства. "Хорошая новость заключается в том, что этому тренду будет способствовать ценовая политика в гостиницах крупных городов. Скорее всего, цены на размещение в этом году не изменятся относительно прошлого года", - говорит эксперт.