На Среднем Урале бригада "скорой" спасла из пожара целую семью

На Среднем Урале наградили бригаду "скорой помощи", спасшую из пожара целую семью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел ночью 20 февраля в одном из частных домов города Реж. Возвращаясь с вызова, водитель бригады "скорой" Олег Чепчугов заметил огонь в одном из дворов частного сектора и без раздумий поехал на помощь. Уже на месте он увидел, что горит гараж.

Старший фельдшер Виктория Третьякова незамедлительно вызвала пожарных, а в это время Чепчугов и фельдшер Иван Ошуев начали стучать в окна, чтобы разбудить хозяев. На стук вышел мужчина, который сообщил, что в доме жена, двое детей и бабушка, все они спят.

Пока ждали приезда огнеборцев, специалисты "скорой помощи" разбудили остальных членов семьи. Они помогли им выбраться и предоставили место в служебной машине, не бросив людей на морозе.

Действия бригады помогли не допустить гибели целой семьи от пожара. За это работникам "скорой" вручили грамоты и подарки от 54-го пожарно-спасательного отряда города Реж.