В России заведут единое цифровое досье на талантливых детей

Министерство просвещения издало приказ о создании государственного информационного ресурса о "лицах, проявивших выдающиеся способности". То есть цифрового реестра талантливых детей и молодежи. Инсититут Общественного уполномоченного по защите семьи проанализировал документ и сделал вывод, что приказ противоречит Конституции РФ и законам и поражает в правах.

Еще в конце 2015 года Правительства издало постановление о выявлении талантливых детей и мониторинге их развития на основании патентов, публикаций, олимпиад, конкурсов и т.п. мероприятий. Организатор обязан был сообщать данные о детях, а они должны были вноситься в "Единую систему идентификации и аутентификации..." С самого начала информационный ресурс об одаренных детях и их наставниках задумывался интегрированным с ЕСИА, а "обучать" их планировалось с помощью дистанционных технологий (п. 6.1).

Перечень сведений о детях расширен. Вначале их было шесть, сейчас - десять. На практике это означает добровольно-принудительный порядок сдачи персональных данных, если ребенок захочет участвовать в олимпиадах или каким-то образом проявить свои способности. Тем более что в приказе не говорится об участии в мероприятиях детей без сдачи ими персональных данных. Это прямо нарушает закон "Об образовании в РФ", где ясно говорится, что "развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях", относится к основным правам обучающихся и не может быть ограничено никакими дополнительными условиями . Приказ Минпросвещения отбирает у детей это право. Целью становится уже не развитие способностей детей, а внесение их персональных данных в цифровой реестр , отмечает уполномоченный. Это создает условия для шантажа, психологического принуждения и дискриминации.

Включение персональных данных ребенка в реестр (к которому будут иметь доступ множество организаций) нарушает статьи 23 и 24 Конституции РФ о гарантировании права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и не допускающие сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Причем это право является неотчуждаемым.

"Здесь же мы видим, что неотчуждаемые права человека ставятся гораздо ниже интересов цифровизаторов. Неотчуждаемые по Конституции РФ права человека запросто ограничиваются даже не законом, а издаваемым министерством подзаконным актом", - возмущен уполномоченный.

Если же кому-то за границей потребуется найти или как-то воздействовать на наиболее перспективных российских детей, ему даже не надо будет их выискивать – достаточно будет скачать информацию из цифрового реестра.

Также вырисовывается сегрегация детей на талантливых и "негодных" , чему способствуют внедряемые "персональные образовательные траектории" в цифровой школе. Они изначально ставят ребенка в очень узкие рамки, из которых почти нереально будет выбраться. То есть ему заранее определят, на что он годен и чего достоин, что напоминает кастовую систему.

"Цифровая биография "цифровой личности", анализируемая искусственным интеллектом (ИИ), впоследствии либо даст доступ ко всем необходимым для жизни социальным благам, либо ограничит/закроет его. Отклонение от заранее определенной персональной траектории развития, проявление нелояльности к властям разных уровней, "нестандартное поведение" (как это прописано в ГОСТе о биометрической слежке, аналогичные системы устанавливаются сейчас в школах) – все это повлечет наказание для биообъекта", - предвидит уполномоченный по защите семьи.

Напомним, в январе министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание полного цифрового досье на каждого школьника и его подчинение рекомендациям ИИ. Ранее пресс-секретарь ведомства Сергей Шатунов поддержал цифровую слежку за школьниками. В Москве систему слежки создают для ранних доносов на семьи.