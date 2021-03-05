Из Перми совершён первый "посткоронавирусный" чартерный рейс в ОАЭ

Из пермского аэропорта "Большое Савино" улетел совершён первый после снятия ограничений чартерный рейс в Шарджу (ОАЭ), сообщили Накануне.RU в аэрогавани.

На борту авиакомпании "Россия" находились 186 пассажиров (98% от загрузки воздушного судна). Самолёт поднялся в воздух в 7.24. Следующий вылет запланирован на 12 марта. Перевозчик подтвердил выполнение рейса до конца марта.

Напомним, первый международный рейс из "Большого Савино" после снятия "коронавирусных" ограничений совершён 26 февраля.