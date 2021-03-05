05 Марта 2021
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Экономика В бывшем СССР
пакет, упаковка (2018) |

Одноразовые пакеты предложили запретить в странах ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. Изучение вопроса предусматривает стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, пишут "Известия".

По данным газеты, специалисты занимаются подготовкой плана, который собираются утвердить до конца марта.

Минприроды Белоруссии поддержало инициативу, а в Минэкономразвития России заявили о возможности "обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика".

Министерство природы РФ также выступает за снижение ввоза и производства пластика, загрязняющего окружающую среду.

Минпромторг, в свою очередь, одобрил идею вывода из оборота отдельных видов товаров, в число которых входит упаковка и посуда.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".

"Запрет одноразового пластика – путь очень перспективный, хоть и непростой. Введение таких ограничений в техрегламенте потребует согласование с Белоруссией и Казахстаном. Белоруссия, кстати, в этой части продвинулась дальше [России]", - считает заместитель главы Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

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Одноразовые пакеты предложили запретить в странах ЕАЭС

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Теги: еаэс, одноразовые пакеты, пластик



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