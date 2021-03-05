Пресс-атташе ФК "Урал" покинул свой пост после 10 лет работы

Начальник пресс-службы екатеринбургского ФК "Урал" Никита Медведевских покинул свой пост. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил президент клуба Григорий Иванов.

"Медведевских написал заявление об уходе по собственному желанию", - отметил руководитель клуба с берегов Исети.

Как рассказал сам экс-пресс-атташе "шмелей", он пока не определился с новым местом работы. "Ушел со своего места в никуда. Я открыт для новых предложений", - резюмировал Медведевских.

Отметим, что Никита Медведевских был пресс-атташе команды с тех времен, когда она еще выступала в дивизионе рангом ниже - в Футбольной национальной лиге. Экс-тележурналист пришел в клуб в феврале 2011 года.

Вместо него исполнять обязанности пресс-атташе будет сотрудник клуба Павел Завьялов.