Жителя Челябинска будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб пешеход

33-летнего жителя Челябинска будут судить за ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб пешеход, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 9 мая прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем БМВ 316 на перекрестке улиц Гагарина и Гончаренко сбил 51-летнего мужчину, переходившего по пешеходному переходу. Установлено, что водитель двигался со скоростью, превышающей максимально разрешенную в городе. при этом у него не было водительских прав.

В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался.

После ДТП водитель скрылся. Один из очевидцев начал преследовать автомобиль обвиняемого и передал информацию сотрудникам ГИБДД.

По решению суда мужчина был заключен под стражу.

Потерпевшими заявлены иски о возмещении вреда на общую сумму 3 млн рублей.