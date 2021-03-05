Рейтинг доверия Путину в конце зимы составил 56%

В конце зимы россияне стали лучше оценивать работу президента России. Так, 14 февраля его деятельность на своем посту положительно оценивали 55% респондентов, а 28 февраля – уже 59%. Впрочем, это все равно довольно низкий уровень оценки: в прошлом году ниже 60% уровень одобрения работы главы государства уходил только на пару недель в августе, а в этом году держится ниже этого уровня уже больше месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

Также с 14 февраля пропорционально снизилось число тех, кто деятельность Путина не одобряет: с 29% до 25%.

Подрос и рейтинг доверия президенту – до 56%. Впрочем, в прошлом году к аналогичной дате Путин подошел с рейтингом в 61%, а до 56% он упал, когда был объявлен локдаун.

У оценки работы правительства не столь впечатляющая динамика, но тоже положительная: 35% россиян оценивают его работу скорее как хорошую, 46% - как плохую.

Опрос "ФОМнибус" 26–28 февраля. 207 населенных пунктов, 73 субъекта РФ, 3000 респондентов. С 29 марта 2020 г. до 10 января 2021 г. включительно – Всероссийский телефонный опрос. 4000 респондентов.