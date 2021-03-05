Уральский полпред отметил огромную роль женщин в жизни общества

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских женщин с предстоящим весенним праздником – 8 Марта.

"Без вашей доброты, любви, умения наполнить дом теплом и уютом невозможно представить нашу жизнь. Мы благодарны вам за все, что вы делаете для семьи, для поддержания и укрепления семейных отношений, для наших детей", - признался Якушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, отдельно он отметил огромную роль женщин в жизни общества и во всех сферах деятельности – в политике, бизнесе, науке, культуре и спорте.

"В этот весенний праздничный день желаю вам, дорогие наши женщины, счастья, улыбок, благополучия и здоровья!", - заключил полпред.