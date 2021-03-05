Бывший спикер пермской гордумы Юрий Уткин может потерять место в думе Перми после выборов

05 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Юрий Уткин, заседание пермской городской думы (2018) | Фото: Дума Перми

Бывший спикер пермской гордумы Юрий Уткин может потерять место в думе Перми после выборов

Экс-спикер пермской гордумы Юрий Уткин может потерять место в думе Перми после выборов.

По данным источников "Ъ", на выборы по одномандатному округу №22 (сейчас действующим депутатом по округу является Юрий Уткин) может выдвинуться председатель наблюдательного совета строительной группы "Развитие" Алексей Раев. Издание сообщает, что Раев может принять участие в праймериз "Единой России".

Политолог Виталий Ковин полагает, что у Алексея Раева могут возникнуть сложности при мобилизации на праймериз электората Юрия Уткина, при этом он отмечает, что у Раева уже есть команда и ресурсы для проведения избирательной кампании. И в случае неудачи на праймериз он имеет хорошие шансы на победу как кандидат-самовыдвиженец. Политтехнолог Алексей Чусовитин считает участие Юрия Уткина в выборах маловероятным.

"Пока непонятно, хватит ли у него решимости и средств, чтобы вести кампанию исключительно на собственных ресурсах. Он никогда не участвовал в конкурентных выборах, поэтому вряд ли решится выдвинуть свою кандидатуру без поддержки городских и краевых властей", - приводит издание слова эксперта.

Как сообщало Накануне.RU, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали.

После лишения полномочий спикер думы существенно потеряет в доходах: зарплата Юрия Уткина, как депутата, работающего на профессиональной основе, составит 70 тыс. руб. в месяц. При этом фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. То есть зарплата председателя составляет примерно 316 тыс. руб. в месяц. Решение думы Юрий Уткин пытался оспорить в суде. Но решение об увольнении политика признано законным.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший спикер пермской гордумы Юрий Уткин может потерять место в думе Перми после выборов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Уткин, спикер, выборы, депутат, мандат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети