Бывший спикер пермской гордумы Юрий Уткин может потерять место в думе Перми после выборов

Экс-спикер пермской гордумы Юрий Уткин может потерять место в думе Перми после выборов.

По данным источников "Ъ", на выборы по одномандатному округу №22 (сейчас действующим депутатом по округу является Юрий Уткин) может выдвинуться председатель наблюдательного совета строительной группы "Развитие" Алексей Раев. Издание сообщает, что Раев может принять участие в праймериз "Единой России".

Политолог Виталий Ковин полагает, что у Алексея Раева могут возникнуть сложности при мобилизации на праймериз электората Юрия Уткина, при этом он отмечает, что у Раева уже есть команда и ресурсы для проведения избирательной кампании. И в случае неудачи на праймериз он имеет хорошие шансы на победу как кандидат-самовыдвиженец. Политтехнолог Алексей Чусовитин считает участие Юрия Уткина в выборах маловероятным.

"Пока непонятно, хватит ли у него решимости и средств, чтобы вести кампанию исключительно на собственных ресурсах. Он никогда не участвовал в конкурентных выборах, поэтому вряд ли решится выдвинуть свою кандидатуру без поддержки городских и краевых властей", - приводит издание слова эксперта.

Как сообщало Накануне.RU, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали.

После лишения полномочий спикер думы существенно потеряет в доходах: зарплата Юрия Уткина, как депутата, работающего на профессиональной основе, составит 70 тыс. руб. в месяц. При этом фонд думы на содержание спикера составляет примерно 3,8 млн руб. То есть зарплата председателя составляет примерно 316 тыс. руб. в месяц. Решение думы Юрий Уткин пытался оспорить в суде. Но решение об увольнении политика признано законным.