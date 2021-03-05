В России выявлено 11 024 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1757
Санкт-Петербург - 983
Московская область - 750
Нижегородская область - 384
Воронежская область - 279
Самарская область - 273
Ростовская область - 273
Иркутская область - 203
Саратовская область - 189
Пермский край - 169
Свердловская область - 168
Челябинская область - 165
Волгоградская область - 154
Ставропольский край - 154
Красноярский край - 151
Вологодская область - 145
Ленинградская область - 144
Краснодарский край - 142
Пензенская область - 140
Тверская область - 135
Республика Башкортостан - 133
Алтайский край – 129
Ярославская область - 123
Курская область - 12
Кировская область - 122
Архангельская область - 120
Владимирская область - 114
Тамбовская область - 112
Тульская область - 112
Ханты-Мансийский автономный округ - 107
Новосибирская область - 106
Липецкая область - 104
Республика Карелия - 102
Ульяновская область - 100
Забайкальский край - 99
Белгородская область - 99
Республика Бурятия - 96
Калужская область - 95
Калининградская область - 92
Астраханская область - 92
Омская область - 91
Псковская область - 90
Брянская область - 90
Тюменская область - 82
Орловская область - 81
Приморский край - 81
Республика Коми - 79
Оренбургская область - 76
Удмуртская Республика - 75
Смоленская область - 72
Мурманская область - 70
Кабардино-Балкарская Республика - 68
Республика Крым - 68
Ивановская область - 64
Новгородская область - 62
Рязанская область - 62
Курганская область - 60
Кемеровская область - 53
Республика Чувашия - 51
Республика Татарстан - 51
Севастополь - 50
Хабаровский край - 50
Республика Дагестан - 43
Костромская область - 42
Республика Мордовия - 42
Республика Саха (Якутия) - 39
Томская область - 39
Республика Калмыкия - 35
Ямало-Ненецкий автономный округ - 34
Амурская область - 34
Сахалинская область - 33
Карачаево-Черкесская Республика - 32
Камчатский край - 26
Республика Марий Эл - 25
Республика Северная Осетия-Алания - 25
Республика Алтай - 23
Республика Хакасия - 23
Республика Адыгея - 13
Республика Ингушетия - 13
Чеченская Республика - 13
Ненецкий автономный округ - 8
Магаданская область - 6
Республика Тыва - 6
Еврейская автономная область - 5
Чукотский автономный округ - 2