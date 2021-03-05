05 Марта 2021
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Общество В России Москва
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России выявлено 11 024 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1757

Санкт-Петербург - 983

Московская область - 750

Нижегородская область - 384

Воронежская область - 279

Самарская область - 273

Ростовская область - 273

Иркутская область - 203

Саратовская область - 189

Пермский край - 169

Свердловская область - 168

Челябинская область - 165

Волгоградская область - 154

Ставропольский край - 154

Красноярский край - 151

Вологодская область - 145

Ленинградская область - 144

Краснодарский край - 142

Пензенская область - 140

Тверская область - 135

Республика Башкортостан - 133

Алтайский край – 129

Ярославская область - 123

Курская область - 12

Кировская область - 122

Архангельская область - 120

Владимирская область - 114

Тамбовская область - 112

Тульская область - 112

Ханты-Мансийский автономный округ - 107

Новосибирская область - 106

Липецкая область - 104

Республика Карелия - 102

Ульяновская область - 100

Забайкальский край - 99

Белгородская область - 99

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Калужская область - 95

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Удмуртская Республика - 75

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Республика Крым - 68

Ивановская область - 64

Новгородская область - 62

Рязанская область - 62

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Кемеровская область - 53

Республика Чувашия - 51

Республика Татарстан - 51

Севастополь - 50

Хабаровский край - 50

Республика Дагестан - 43

Костромская область - 42

Республика Мордовия - 42

Республика Саха (Якутия) - 39

Томская область - 39

Республика Калмыкия - 35

Ямало-Ненецкий автономный округ - 34

Амурская область - 34

Сахалинская область - 33

Карачаево-Черкесская Республика - 32

Камчатский край - 26

Республика Марий Эл - 25

Республика Северная Осетия-Алания - 25

Республика Алтай - 23

Республика Хакасия - 23

Республика Адыгея - 13

Республика Ингушетия - 13

Чеченская Республика - 13

Ненецкий автономный округ - 8

Магаданская область - 6

Республика Тыва - 6

Еврейская автономная область - 5

Чукотский автономный округ - 2

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В России выявлено 11 024 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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