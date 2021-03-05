Еще один популярный курорт откроет границы для россиян в конце марта

Власти Сейшельских островов с 25 марта разрешат въезд на архипелаг туристам со всего мира, за исключением Южной Африки, без прохождения карантина и сертификата о вакцинации.

Однако приезжающие должны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета.

Туристы смогут отдыхать в отелях, прошедших сертификацию. Ношение масок и социальное дистанцирование останутся обязательными, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что россияне с марта смогут въехать в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста. До этого иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.