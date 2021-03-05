05 Марта 2021
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Политика В России
ювенальная юстиция, дети-товар (2016) | Фото: nnm.me

Комитет Госдумы по делам семьи займет ювенальщик?

На выборах в Госдуму кандидатом "Единой России" от Новгородской области с высокой вероятностью станет глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. И он может занять пост председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей - ключевой для семейной политики законодательной ветви власти. При этом сам Рыбальченко известен поддержкой ювенальных технологий. Об этом пишет институт Общественного уполномоченного по защите семьи.
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Отмечается, что в начале 2020 года он поддержал антисемейный законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", чем вызвал конфликт внутри комиссии ОП. Позже он поддержал еще один антисемейный законопроект Клишаса-Крашенинникова о ювенальных экспресс-судах по отобранию детей. После его отзыва и отзыва законопроекта "семи сенаторов", направленного в защиту семьи от произвола опеки, родительской и просемейной общественности никак не удается согласовать с комиссией, возглавляемой Рыбальченко, круглый стол за новый законопроект, концептуально схожий с "законопректом семи сенаторов". Также Рыбальченко регулярно выступает на мероприятиях, где обсуждается продвиждние в России ювенальной, гендерной и т.п. идеологии. Последнюю из них проводил Всемирный банк совместно с Агентством стратегических инициатив, занимающимся переводом образования на цифровые рельсы, указывает уполномоченный.

Вместе с тем по другим вопросам Рыбальченко занимает достаточно патриотическую позицию, выступает за расширение мер поддержки семей с детьми, многодетных семей, признает уполномоченный по защите семьи. Однако послужной список Рыбальченко все равно заставляет родительскую общественность серьезно волноваться.

В 2019 году Рыбальченко представил хороший доклад о демографии, в котором были сделаны выводы о необходимости повышать рождаемость, без чего у России хорошего будущего не будет. Но поддержка им ювенальных законопроектов не может не вызывать тревогу.

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Комитет Госдумы по делам семьи займет ювенальщик?

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Теги: семья, дети, Сергей Рыбальченко, Госдума



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