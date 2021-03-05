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Общество В России Новосибирская область
Михаил Мишустин на заседании Валдайского клуба 20.10.20. (2020) | Фото: Клуб &quot;Валдай&quot;

Массовая вакцинация в России должна завершиться к осени – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что "до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить". Сегодня председатель правительства посетил в Новосибирске производство вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Пока объемы выпуска препарата не слишком большие – основная масса уже вакцинированных россиян привита "Спутником V".

"Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", - добавил Мишустин.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин признал, что проблемы с темпами вакцинации в стране есть. Например, в девяти регионах (из 85) вакцинация вообще еще не начата. Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за вакцинацию, предположила, что коллективный иммунитет у россиян выработается к августу, но не уточнила – за счет прививок или переболевших. Пока, по данным президента, в стране вакцинировано около 4 млн человек, половина из них получила только первый компонент.

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Массовая вакцинация в России должна завершиться к осени – Мишустин

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