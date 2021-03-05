В Тюменской области в массовой аварии погиб водитель, ещё два пострадали

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск случилась массовая авария, есть жертвы, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария случилась в 10.45 4 марта. На 454 км трассы столкнулись "Хёндай солярис" и "УАЗ", который после этого врезался в фуру "Мерседес". Большегруз отбросило на "встречку", где он столкнулся с "Ладой гранта".

"В "Ладе" погиб 40-летний водитель. Пострадали 35-летний водитель "УАЗа" и 61-летний – "Мерседеса"", - уточнила Борисова.