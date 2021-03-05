На Среднем Урале ждут новый супер-экспресс-тест на ковид

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пока не знают, когда в регион поступит новый супер-экспресс-тест на коронавирус. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава ведомства Дмитрий Козловских.

Напомним, в феврале федеральный Роспотребнадзор сообщил о разработке супер-экспресс-теста на ковид. Новинку создали в ФБУН "Центральный НИИ Эпидемиологии".

"Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза", - говорилось в сообщении ведомства.

По прогнозам, общее время супер-экспресс-теста составит 1-1,5 часа в зависимости от образца, против 4-5 часов при обычной ПЦР.

Как рассказал сегодня Дмитрий Козловских, на Среднем Урале ждут получения таких тестов.

"Пока сроки не определены. Но, безусловно, от поставок будет зависеть оперативность проведения диагностических мероприятий. Пока мы их не получали", - сообщил он, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, сегодня стало известно, что около 30% жителей Свердловской области уже имеют иммунитет к коронавирусу.