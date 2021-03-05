На Южном Урале умерли одиннадцать пациентов с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 159 человек подтвержден COVID-19, одиннадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 53 тыс. 13 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 257 заболевших. За сутки выписаны 176 человек, всего в регионе выздоровели 45 тыс. 611 пациентов.

За прошедшие сутки умерло одиннадцать человек, из них восемь от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.