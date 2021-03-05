05 Марта 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) |

"Занимался уборкой, перетаскивал ящик с инструментами": мэр Кемерова упал и сломал пять ребер

Мэр Кемерова Илья Середюк госпитализирован с переломом пяти ребер. Об этом сам 45-летний градоначальник сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Он записал видео из больничной палаты, в котором рассказал, как все произошло.

"В минувшее воскресенье в первой половине дня, часов в одиннадцать, я занимался хозяйственными делами, уборкой, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и примерно с высоты полтора метра я упал. Упал на левый бок, получил травмы. В травмпункте пятой поликлиники сделал рентген, был выявлен перелом пяти ребер. Ну и в связи с этим я пока занят для госпитализации. Госпитализирован в третью городскую больницу", - рассказал мэр.

Он также сообщил, что в первый же день госпитализации его навестил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. "В первый же день посещал меня губернатор, он пообщался с врачами, меня морально поддержал. И очень приятно по-человечески ощутить такую поддержку. Сейчас я себя чувствую хорошо, иду на поправку", - рассказал Середюк.

Травма мэра произошла очень некстати: ряд СМИ сообщил, что сегодня-завтра в Кемерове может объявиться премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас он находится в рабочем турне по сибирским регионам, изначально приезжать в Кузбасс он не планировал, но потом планы главы правительства поменялись: ожидается, что в регионе он может провести совещание по развитию и проблемам угольной промышленности.

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"Занимался уборкой, перетаскивал ящик с инструментами": мэр Кемерова упал и сломал пять ребер

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Теги: илья середюк, госпитализация, кемерово



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