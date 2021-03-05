Толстой: Россия вымирает с ужасной скоростью

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия вымирает с очень большой скоростью и с этим надо срочно что-то делать. Об это он написал на своих страницах в соцсетях.

По его словам, за последние 30 лет мы потеряли более 20 млн человек, а к 2030 году потеряем еще 30 млн, имея в виду естественный прирост, то есть разницу между рождаемостью и смертностью (последняя цифра завышена, но это не отменяет остроты проблемы. - прим. Накануне.RU). Он опасается, что рекордное снижение рождаемости в последние годы может стать необратимым.

"Чтобы исправить ситуацию, желательно, чтобы в каждой семье было трое и более детей. Но 70% семей, имеющих одного ребенка, не готовы родить даже второго", - подчеркнул Толстой.

Но семьи при рождении детей должны становиться богаче, а не беднее, как это происходит сегодня, и чувствовать уверенность, добавил он.

Вице-спикер Годумы выразил резкое несогласие с нынешней практикой делегирования ответственности за реализацию демографической политики и поддержку многодетных семей в регионы.

"Со своей задачей они не всегда могут справиться в силу разницы в возможностях, а на федеральном уровне нет единого регулирующего и контролирующего органа, ответственного за этот вопрос. Коллективная ответственность разных ведомств означает лишь то, что никто ни за что не отвечает . Политика, направленная на повышение рождаемости, должна находиться под полным контролем федерального центра, потому что сегодня это вопрос национальной безопасности", - заключил Толстой.

Он также отметил, что выход единственный - это рост рождаемости, а не миграция, как предлагают некоторые.

Толстой стал первым заметным политиком, который обратил внимание на чудовищную "естественную" убыль населения России в прошлом году - почти 700 тыс. человек, из которых лишь чуть более 100 тыс. - это смерти из-за коронавируса, около 250 тыс. - это дополнительная смертность, вызванная запретами, ограничениями и прочей борьбой с коронавирусом, и около 350 тыс. - это убыль из-за катастрофически низкой рождаемости, которая была бы и без коронакризиса.

Мы уже обращали внимание на то, что на следующий день после обнародования кошмарных демографических итогов Правительство озаботилось тем, как привлечь на сезонные сельхозработы мигрантов. Сами же итоги были попросту проигнорированы. Что очень показательно.

Толстой заявил, что семьи при рождении детей должны становиться богаче, однако с ростом доходов не наблюдается ни роста рождаемости, ни желания иметь больше детей. Это значит, что данная мера, правильная сама по себе, не может привести к росту рождаемости, и является не демографической, а социальной. Демографические же меры направлены на достижение демографических показателей, чего в данном случае нет. Поэтому демографической политики в России практически нет. Это одна из распространенных ошибок - считать, что финансовая поддержка семей приведет к повышению рождаемости. Последние годы убедительно опровергают это предположение. Однако во власти пока никто до этого не додумался, или же это делается специально для имитации демографической политики, чтобы население сокращалось и дальше. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов не раз говорил о том, что Правительство саботирует все меры, которые могут помочь демографии.

Одной из ключевых проблем является то, что люди сами не хотят иметь детей. По осеннему опросу Аналитического центра НАФИ, почти половина россиян детородного возраста вообще не хотят иметь детей. Прошлой весной подобные данные обнародовал РАНХиГС. Росстат еще в 2017 году зафиксировал существенную деградацию репродуктивных установок по сравнению с 2012 годом. То есть россияне все больше сами выбирают вырождение, не желая сопротивляться обстоятельствам.

Мы прогнозируем, что в 2021 году рождаемость упадет еще больше. В прошлом году, напомним, в стране родилось 1 млн 436 тыс. - минимум с 2002 года. На одну женщину приходится всего 1,5 ребенка, и, скорее всего, этот показатель продолжит падение. В ближайшие годы убыль населения достигнет 1 млн в год и превысит убыль 90-х.