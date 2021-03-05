05 Марта 2021
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Общество В России
скопинский маньяк (2021) | Фото: ntv.ru

"Скопинского маньяка" после скандала в гостинице забрала полиция

Скопинского маньяка Виктора Мохова со скандалом выгнали из гостиницы, где он забронировал номер. После этого его забрали сотрудники полиции, пишут "Известия".

Сообщалось, что, несмотря на судебное предписание, освободившийся из тюрьмы Мохов не появился дома, хотя должен был приехать туда в четверг, 4 марта.

Как выяснилось, мужчина направился в местную гостиницу "Верда". Однако сотрудники отеля отказались заселять "скопинского маньяка", потребовав, чтобы он покинул здание.

Мохов после отказа в заселении позвонил в полицию, пожаловавшись, что его выгнали на улицу.

РИА Новости в гостинице сообщили, что Мохову отказали по причине ремонта и отсутствия мест. Там отметили, что заранее номер в гостинице не бронировался.

Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал.

Российские СМИ ранее сообщили, что отбывший 17 лет в колонии насильник отправился в Москву – на съемки в ток-шоу. При этом после освобождения он не должен появляться в местах скопления людей в течение шести ближайших лет.

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"Скопинского маньяка" после скандала в гостинице забрала полиция

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Теги: скопинский маньяк, виктор мохов



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