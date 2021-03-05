Почти 30% свердловчан имеют иммунитет к коронавирусу

Около 30% жителей Свердловской области уже имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, сейчас на Среднем Урале приступают к четвертому этапу изучения иммунитета.

"Началась эта работа в июне прошлого года. Были выбраны 3 тыс. 100 жителей области в разных городах и разных возрастов, была сделана определенная статистическая выборка. В конце июня мы провели первый этап, в начале сентября - второй. В конце ноября - третий, и буквально с 8 марта приступаем к четвертому этапу", - рассказал Козловских, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Глава свердловского Роспотребнадзора уточнил, что на первом этапе было выявлено 12% людей, имеющих антитела. На втором - почти 16%, а на третьем выяснилось, что почти 30% уральцев имеют тот или иной титр антител.

"Если быть точнее, то 26,6%", - добавил Дмитрий Козловских, отметив, что данные с третьего этапа еще обрабатываются.

Напомним, на днях в федеральном Роспотребнадзоре заявляли, что иммунитет к коронавирусу имеют около 6% жителей России.