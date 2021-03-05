05 Марта 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Ветераны и "дети войны" в Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выплатах 170 млн руб. жителям региона ко Дню Победы, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом он опубликовал в соцсетях.

Социальную помощь в размере 10 тыс. руб получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

Помощь в размере 5 тыс. руб. получат труженики тыла.

Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в размере 2 тыс. руб. Это самая многочисленная категория жителей.

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Ветераны и "дети войны" в Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы

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Теги: выплаты, ветераны, День Победы, Александр Моор



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