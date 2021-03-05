Ветераны и "дети войны" в Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выплатах 170 млн руб. жителям региона ко Дню Победы, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом он опубликовал в соцсетях.

Социальную помощь в размере 10 тыс. руб получат участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

Помощь в размере 5 тыс. руб. получат труженики тыла.

Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в размере 2 тыс. руб. Это самая многочисленная категория жителей.