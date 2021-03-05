05 Марта 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
ДТП с трамваем. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

В Иркутске "взбесившийся" трамвай протаранил девять автомобилей

В Иркутске сегодня утром трамвай с отказавшими тормозами протаранил девять автомобилей. Пока информация о пострадавших уточняется, сообщили в областном полицейском главке.

По данным ГИБДД, авария произошла в районе ж/д вокзала.

"Вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил две легковые автомобили, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

"Начал тормозить, а тормозов нет, понесло и все", - рассказывает водитель трамвая, добавляя, что он сигналил стоящим на рельсах и рядом с ними автомобилям, но скорость движения была слишком большая, чтобы они моги сориентироваться.

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В Иркутске "взбесившийся" трамвай протаранил девять автомобилей

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Теги: иркутск, дтп с трамваем, отказавшие тормоза



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