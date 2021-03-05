05 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
взрыв в цехе, Уральская сталелитейная компания, (2021) | Фото: администрация Златоуста

СК проводит проверку по факту взрыва на заводе в Златоусте, где погиб рабочий

Проводится проверка по факту взрыва на заводе в Златоусте, в результате которого погиб рабочий.

Напомним, взрыв в цехе ООО "Уральская сталелитейная компания" произошел сегодня утром. В пресс-службе регионального СК Накануне.RU сообщили, что при разгрузке баллонов с кислородом произошел хлопок газа в одном из баллонов. В результате инцидента погиб рабочий, его напарник с травмами доставлен в больницу.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Погибший мужчина – отец-одиночка, который воспитывал шестерых детей. Четверо из их – взрослые, двое – несовершеннолетние 16 и 13 лет. По поручению губернатора Алексея Текслера в Златоуст выехала министр социальных отношений Ирина Буторина.

"Приношу искренние соболезнования близким погибшего сегодня сотрудника златоустовского предприятия. Трагическая случайность, причину которой еще предстоит расследовать, оборвала жизнь отца шестерых детей. Разумеется, окажем семье материальную помощь. Не оставим без внимания дальнейшую судьбу детей. Сейчас в Златоуст по моему поручению выехала министр социальных отношений Ирина Буторина. Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим", - подчеркнул глава региона.

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СК проводит проверку по факту взрыва на заводе в Златоусте, где погиб рабочий

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Теги: взрыв, завод, газовое оборудование, администрация Златоуста,



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