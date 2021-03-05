Онищенко заявил, что новых штаммов коронавируса пока не существует

Академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса.

"Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека", — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Распространяющиеся сейчас подтипы — это тот же самый штамм COVID-19, который мутирует и приобретает новые свойства, заявил Онищенко.

Ранее депутат уже заявлял, что "британский" штамм коронавируса не является штаммом в полном смысле этого слова.

"У нас есть три новых штамма — SARS, MERS и "корона". Британская версия — тот же COVID-19, только с мутацией конкретных частей", - цитирует его Regnum.

По словам Онищенко, данный вид коронавируса — это "новый подтип коронавируса SARS-CoV-2, и у него произошли изменения в гене, кодирующие SPA и белок".

Онищенко отметил, что все вакцины, которые были изобретены раньше этого штамма, будут работать против него.