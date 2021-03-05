Мэрия Кызыла "подарила" женщинам на 8 марта запрет на продажу алкоголя

В столицы Республики Тыва – Кызыле – администрация решила сделать необычный подарок женщинам на 8 марта. В Международный женский день в городе запретят продавать алкоголь, в том числе пиво.

Запрет, правда, не коснется заведений общепита, но руководителям ресторанов и кафе "настоятельно рекомендуют в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе в целях борьбы с алкоголизацией населения".

"За соблюдением введенного запрета будут следить сотрудники столичной полиции в ходе рейдовых выездов по точкам розничной торговли спиртными напитками", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кызыла.