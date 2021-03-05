На Ямале сменился координатор либерал-демократов

И.о. координатора окружного отделения ЛДПР после ухода Дениса Садовникова стал Андрей Кузнецов, сообщили Накануне.RU в ямальском отделении партии.

Кузнецов до этого возглавлял аппарат регионального отделения партии. Ранее Садовников руководил фракцией ЛДПР в заксобрании Ямала, он решил уделять больше времени парламентской работе. Высший Совет партии единогласно поддержал Кузнецова для назначения на должность и.о. координатора. Новый руководитель намерен продолжать работу по усилению местных ячеек партии в муниципалитетах округа. Кузнецов планирует проведение партийных школ на территории Ямала для наблюдателей, членов участковых и территориальных избирательных комиссий от ЛДПР.

Уже в марте планируется совместная поездка Кузнецова с сотрудниками аппарата и депутатами, они посетят города от Салехарда до Ноябрьска. Цель поездки – проведение встреч с активистами местных отделений, а также проведение приемов граждан.

"Однопартийцы знают Андрея Андреевича как ответственного, идейного, исполнительного и конструктивного человека. Кузнецов имеет значительный опыт проведения избирательных кампаний различного уровня и участия в них. Сегодня он является членом окружного избиркома с правом решающего голоса. В партийной работе он постоянно взаимодействует с координаторами и депутатами трёх субъектов "тюменской матрёшки" и мной, как депутатом Госдумы", - сказал парламентарий Евгений Марков.