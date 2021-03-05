В Челябинской области на две недели продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

В Челябинской области режим самоизоляции для лиц старшего возраста продлили на две недели. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы планируем, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста. Мы неоднократно говорили, что в этот период была возможность вакцинироваться. Многие уже переболели", - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В настоящий момент в регионе 57 тыс. работающих пенсионеров, в режиме самоизоляции находится 4 тыс. человек.

"Грядущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить свою трудовую деятельность", - подчеркнула замгубернатора.

Добавим, что в настоящий момент в регионе вакцинировались порядка 90 тыс. человек. Из них 46% – это лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.