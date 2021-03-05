Навальный, НАТО и Black Lives Matter: на Нобелевскую премию мира номинированы 329 кандидатов

Норвежский Нобелевский комитет завершил прием заявок на соискание Нобелевской премии мира 2021 года. Всего было выдвинуто 329 кандидатов – 234 человека и 95 организаций. В Осло отметили, что это третье "место" по количеству номинантов за всю историю премии, текущий рекорд в 376 кандидатов был поставлен в 2016 году.

Напомним, номинировать на премию может широкая группа людей: главы государств или политики, работающие на национальном уровне, профессора университетов, дипломаты, бывшие лауреаты Нобелевской премии и члены норвежского Нобелевского комитета. При этом никаких лонг- и шорт-листов не составляется. Нобелевский комитет не объявляет список номинированных, но те, кто выдвинул кандидатов, могут объявить об этом.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в список номинантов на 2021 год попали активистки белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова; движение Black Lives Matter; российский оппозиционер Алексей Навальный; Стейси Абрамс, экс-кандидат в губернаторы штата Джорджия (США); бывший советник президента США Джаред Кушнер и его заместитель Ави Берковиц. Есть в списке и постоянный номинант – Грета Тунберг. Конечно, не обошлось без номинантов в области здравоохранения, самый известный среди них – Всемирная организация здравоохранения. Среди других групповых номинантов замечены НАТО, "Репортеры без границ", а также группа польских судей, защищающих гражданские права.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира получила Мировая продовольственная программа ООН.

Победитель этого года будет объявлен 8 октября 2021 года. Вручение пройдет 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.