На Восточной Мессояхе добыли 20 миллионов тонн нефти

Совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти" "Мессояханефтегаз" отчиталось о юбилейной тонне нефти на Восточно-Мессояхском месторождении. С начала промышленного освоения в 2016 году добыто 20 млн тонн.



Результаты работы на Восточной Мессояхе подтверждают высокий потенциал Гыданского кластера, отмечает заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.



Рентабельность добычи достигается в том числе за счет применения высокотехнологичного бурения и цифровизации процессов. На данный момент в эксплуатации находятся 450 скважин, каждая третья из них пробурена по технологии "фишбон".



"Именно на Восточно-Мессояхском месторождении мы вывели на конвейер технологию строительства самых сложных скважин конструкции “рыбья кость”, применили уникальное решение по утилизации попутного нефтяного газа с закачкой в подземное хранилище, успешно испытали беспилотные технологии в логистике. Вместе с российскими компаниями из других индустрий мы будем и дальше разрабатывать, и внедрять новые и нестандартные решения для комплексного освоения запасов", — комментирует Вадим Яковлев.



В прошлом году предприятие запустило уникальную для отрасли инфраструктуру по подготовке, транспортировке и хранению попутного нефтяного газа. На Восточно-Мессояхском и Западно-Мессояхском месторождениях попутный газ, получаемый на одном участке, закачивается в неразработанные пласты другого участка. Показатель утилизации газа в проекте стремится к 95%.



В 2021 году компания продолжит исследование недр в северной части группы Мессояхских месторождений. Запланирован запуск Центра управления добычей, который обеспечит цифровое управление ключевыми операционными процессами и позволит эффективнее работать с трудноизвлекаемыми запасами.