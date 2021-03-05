Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах

05 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Борис Ельцин, Конституция РФ (2018) | Фото: w-ip.ru

Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах

Политтехнолог Глеб Павловский рассказал о роли российских олигархов в победе первого президента России Бориса Ельцина на выборах главы государства 1996 года.

"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги", - заявил Павловский в интервью "Ленте.ру".

По его словам, "если бы этого не было, не было бы ничего" и "Ельцин бы продул с разгромным счетом".

"Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — добавил Павловский.

Также политтехнолог рассказал о подробностях ухода в отставку в 1999 году первого президента России. "Эта идея из моего сценария выборов", - отметил он, добавив, что докладывал сценарий в присутствии занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина в ходе заседания узкого состава штаба в конце лета 1999 года.

По словам Павловского, Ельцин не торопился уходить, но, увидев итоги выборов в Госдуму 1999 года, успокоился и согласился.

Павловский заявил, что народ не поддерживал Ельцина во время его второго срока. Путч, по его словам, они ждали каждый месяц. Он также отметил, что кандидатуру преемника Ельцин выбирал сам.

Ранее советник Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему Ельцин выбрал именно Путина. "Для него было важно несколько вещей, он видел в нем человека, который продолжит его либеральные и рыночные реформы. Для Бориса Николаевича было важно, чтобы это был человек другого поколения, нельзя было оставлять людей, которые много советского из себя взяли", - заявил Юмашев.

Также зять Ельцина заявил, что первоначально на Путина указал Анатолий Чубайс.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: борис ельцин, олигархи, глеб павловский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети