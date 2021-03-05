Павловский рассказал о роли олигархов в победе Ельцина на выборах

Политтехнолог Глеб Павловский рассказал о роли российских олигархов в победе первого президента России Бориса Ельцина на выборах главы государства 1996 года.

"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги", - заявил Павловский в интервью "Ленте.ру".

По его словам, "если бы этого не было, не было бы ничего" и "Ельцин бы продул с разгромным счетом".

"Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — добавил Павловский.

Также политтехнолог рассказал о подробностях ухода в отставку в 1999 году первого президента России. "Эта идея из моего сценария выборов", - отметил он, добавив, что докладывал сценарий в присутствии занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина в ходе заседания узкого состава штаба в конце лета 1999 года.

По словам Павловского, Ельцин не торопился уходить, но, увидев итоги выборов в Госдуму 1999 года, успокоился и согласился.

Павловский заявил, что народ не поддерживал Ельцина во время его второго срока. Путч, по его словам, они ждали каждый месяц. Он также отметил, что кандидатуру преемника Ельцин выбирал сам.

Ранее советник Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему Ельцин выбрал именно Путина. "Для него было важно несколько вещей, он видел в нем человека, который продолжит его либеральные и рыночные реформы. Для Бориса Николаевича было важно, чтобы это был человек другого поколения, нельзя было оставлять людей, которые много советского из себя взяли", - заявил Юмашев.

Также зять Ельцина заявил, что первоначально на Путина указал Анатолий Чубайс.