05 Марта 2021
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школа, ЕГЭ, урок, экзамен (2016) | Фото: posta-magazine.ru

ВПР не отменят, но переведут в электронный вид - Рособрнадзор

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в ближайшие два года перейдут в компьютерный формат. Пока школы оснащают новым оборудованием и доступом в сеть, но в целом регионы готовы к этому с технической точки зрения, полагает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, накануне стало известно об инициативе депутата Госдумы Елены Строковой, которая предложила отменить ВПР. В письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой она указывает: "Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников".

Сейчас ВПР по всем предметам пишут ученики 4,5,6 и 11 классов. Обычно ВПР проводят весной, но в прошлом году их перенесли на осень из-за пандемии.

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ВПР не отменят, но переведут в электронный вид - Рособрнадзор

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Теги: впр, рособрнадзор, анзор музаев



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