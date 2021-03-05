05 Марта 2021
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Проверка к сдаче ЕГЭ (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить" - Рособрнадзор

Единый государственный экзамен сильно изменится к 2030 году, однако отменять его полностью пока никто не планирует.

"Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", - цитирует ТАСС главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Пока же ведомство прорабатывает различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Один из трендов – учет школьного "портфолио" с различными достижениями при зачислении, оно даже может стать в будущем основанием для поступления. Тем не менее, ЕГЭ не исчезнет, потому что получать награды для такого портфолио школьникам из глубинки просто негде – для этого должна быть развита система дополнительного образования.

"Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что "копилка" московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. <…> Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить", - отметил Музаев. Здесь стоит отметить, что Минпросвещения сейчас носится с идеей создания цифровой образовательной среды, которая, по словам министра Сергея Кравцова, уравняет детей в возможностях получения хорошего образования, будь то Тыва или Москва. Похоже, что в ее успех не очень-то верят в самом правительстве. Хотя денег на проект выделяется, мягко говоря, много.

Музаев считает, что решение о том, чтобы оставить в будущем ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вузы, должно принять экспертное сообщество.

Напомним, в этом году, как и в прошлом, ЕГЭ по русскому, математике и профильным предметам надо будет сдавать только тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы. Те, кто не собирается получать высшее образование, могут сдать только обязательные ЕГЭ по русскому и математике.

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"Большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить" - Рособрнадзор

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Теги: рособрнадзор, егэ, итоговая аттестация, выпускники



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