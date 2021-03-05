Минэкологии не нашло превышений вредных веществ на ТЭЦ-2 в Челябинске, где из труб пошел черный дым

На Челябинской ТЭЦ-2 в результате отключения котла №7 для обеспечения несения тепловой и электрической нагрузки была выполнена корректировка режима работы котлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Фортум".

"Станция работает в штатном режиме, ограничений поставок тепловой и электрической энергии потребителям нет", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне очевидцы заметили, что из труб ТЭЦ-2 пошел черный дым. Информацию об аварии передали в Уральское управление Росприроднадзора. К предприятию направили передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха.

"Министерством экологии были проведены замеры качества атмосферного воздуха в районе ТЭЦ-2. По результатам измерений, превышения вредных и загрязняющих веществ не выявлено", - сообщили в ведомстве.