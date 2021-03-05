"Прошел "боевое крещение" на юриста". Нетиевский о победе в суде над "Уральскими пельменями"

Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский прокомментировал решение суда, который встал на его сторону в споре с коллективом из-за 1 млн рублей.

Напомним, в четверг 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми рассмотрел жалобу артистов "Уральских пельменей" по проигранному суду с Нетиевским. В итоге апелляция актеров была оставлена без удовлетворения.

Как сообщили Накануне.RU представители Сергея Нетиевского, юристы "Пельменей" зацепились за ошибочную формулировку авансового платежа за концерт "Корпорация морсов", который фактически был проведен в Екатеринбурге под названием "В поисках Асфальтиды" 28 мая 2015 года.

"Накануне суда, 3 марта, мой юрист Евгения Векличева слегла с температурой. Я заявил ходатайство об отложении, но суд отказал в удовлетворении. Поэтому 40 минут я вынужден был защищаться лично против главного юриста "Пельменей". Хорошо, что мы заранее подготовили выверенную позицию. Можно сказать, прошел "боевое крещение" на юриста, вот думаю, куда идти за дипломом теперь", - пошутил Нетиевский.

Он выразил надежду, что "здравый смысл в стане "Пельменей" восторжествует и "партия мира" получит перевес у инициаторов показной бессмысленной войны с продюсером".

Как сообщало Накануне.RU, это далеко не первый суд между актерами и их экс-директором. Ранее "Уральские пельмени" выиграли у Сергея Нетиевского многолетний спор из-за телепрограмм.