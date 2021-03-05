Дело о секс-скандале в архангельском минобре отправлено на дополнительное расследование

Суд отправил на дополнительное расследование дело экс-главы министерства образования Архангельской области Юрия Гнедышева, обвиняемого в развращении школьниц.

Первое заседание по громкому уголовному делу прошло 4 марта. Суд счел, что обвинительное заключение в отношении Гнедышева было составлено с нарушением.

Как передает Regnum, подозреваемому продлили домашний арест на три месяца.

Гнедышеву вменяется ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). Его задержали 9 октября 2020 года.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера. Обвиняемый признал свою вину, но затем отказался от сотрудничества со следователями.