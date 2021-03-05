05 Марта 2021
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Ремпутьмаш, завод им. Шпагина, дягилевский фестиваль (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Дягилевский фестиваль в этом году состоится в традиционном формате

Дягилевский фестиваль в этом году состоится в традиционном формате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Он откроется 10 июня и продлится 11 дней под художественным руководством Теодора Курентзиса. Программа фестиваля пока неизвестна. Однако сообщается, что помимо основных событий он будет включать образовательную программу для студентов музыкальных специальностей высших учебных заведений.

Все мероприятия пройдут с учетом рекомендованных Роспотребнадзором мер безопасности.

В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В ноябре впервые состоялся специальный проект фестиваля "Дягилев +". Этот формат станет ежегодным: в 2021-м его события запланированы на конец года.

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Дягилевский фестиваль в этом году состоится в традиционном формате

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Теги: Теодор Курентзис, Дягилевский фестиваль, оперный театр



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